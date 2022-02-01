Вирусолог дал прогноз, когда снимут COVID-ограничения в России

01 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Для снятия ограничений из-за COVID-19 следует учесть готовность системы здравоохранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, могут отменить в конце февраля или в начале марта. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько решились власти это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале—марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Профессор отметил, что при снятии ограничений из-за COVID-19 следует учесть, насколько готова система здравоохранения. «Это все зависит от того, насколько много свободных коек, и насколько справляется медицинская служба. Ситуация в Дании, несмотря на большое количество случаев и то, что они сняли ограничения говорит о том, что они готовы к новому наплыву больных, и они справляются с этим», — объяснил вирусолог. Чумаков отметил, что медики стали лучше справляться с коронавирусом, когда появился новый штамм «Омикрона». Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU предостерег представителей власти от преждевременной отмены ограничений. «Я бы не советовал сейчас нашим властям отменять противоэпидемические меры. Необходимо их продолжать», — уверен собеседник агентства. Ранее власти Дании отменили все ограничения из-за коронавируса с 1 февраля. Она стала первой страной на территории Евросоюза, которая решилась на такие меры. Ограничения остались только для непривитых туристов, которые прибыли из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Также гражданам Дании придется носить маски при посещении медицинских учреждений. Тем временем, с приходом штамма «Омикрон» с середины января фиксируется больше 20 тысяч случаев COVID-19 в день, что является рекордом для этого государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, могут отменить в конце февраля или в начале марта. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько решились власти это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале—марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Профессор отметил, что при снятии ограничений из-за COVID-19 следует учесть, насколько готова система здравоохранения. «Это все зависит от того, насколько много свободных коек, и насколько справляется медицинская служба. Ситуация в Дании, несмотря на большое количество случаев и то, что они сняли ограничения говорит о том, что они готовы к новому наплыву больных, и они справляются с этим», — объяснил вирусолог. Чумаков отметил, что медики стали лучше справляться с коронавирусом, когда появился новый штамм «Омикрона». Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU предостерег представителей власти от преждевременной отмены ограничений. «Я бы не советовал сейчас нашим властям отменять противоэпидемические меры. Необходимо их продолжать», — уверен собеседник агентства. Ранее власти Дании отменили все ограничения из-за коронавируса с 1 февраля. Она стала первой страной на территории Евросоюза, которая решилась на такие меры. Ограничения остались только для непривитых туристов, которые прибыли из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Также гражданам Дании придется носить маски при посещении медицинских учреждений. Тем временем, с приходом штамма «Омикрон» с середины января фиксируется больше 20 тысяч случаев COVID-19 в день, что является рекордом для этого государства.