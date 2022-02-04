На юге России скончался мужчина после задержания полицией

На теле мужчины обнаружили многочисленные синяки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В городе Ейск Краснодарского края после задержания и нахождения в изоляторе умер 32-летний Илья С. После смерти родители обнаружили на его теле множественные гематомы и раны. Официальная причина смерти, по версии УВД, — отказ почек.

«Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются следственным органом и судебно-медицинским экспертом. Будет сделан окончательный вывод о причинах смерти», — сообщил «Ридусу» представитель прокуратуры.

Мужчину задержали 12 января. Он находился в розыске из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. После этого его поместили в изолятор. На момент этого на теле мужчины синяков не было, отмечает издание. Через несколько дней его госпитализировали, и позже он скончался. Официальная причина после вскрытия— поражение мозга и проблемы с сердцем.

Родителям стало известно о смерти сына через три дня. Сначала сотрудники УВД отказывались показывать тело сына, однако в дело вмешалась прокуратура. Позже следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проводить проверку по данному инциденту.