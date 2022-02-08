Зеленский раздаст смартфоны украинским пенсионерам

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Смартфоны и льготные тарифы пенсионеры Украины получат весной Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» (украинский электронный сервис государственных услуг «Державные услуги онлайн» — прим. ред.).

«Запускаем новую великую государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон <…> Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в комплекте с телефоном будет идти льготный тариф. Получить подарки граждане Украины смогут уже этой весной.

В конце 2021 года в Киеве около Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к определенной дате не привьются от коронавируса.

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Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» (украинский электронный сервис государственных услуг «Державные услуги онлайн» — прим. ред.). «Запускаем новую великую государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон <…> Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — сообщил украинский лидер. По его словам, в комплекте с телефоном будет идти льготный тариф. Получить подарки граждане Украины смогут уже этой весной. В конце 2021 года в Киеве около Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к определенной дате не привьются от коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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