Зеленский раздаст смартфоны украинским пенсионерам

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» (украинский электронный сервис государственных услуг «Державные услуги онлайн» — прим. ред.).
«Запускаем новую великую государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон <…> Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — сообщил украинский лидер.
По его словам, в комплекте с телефоном будет идти льготный тариф. Получить подарки граждане Украины смогут уже этой весной.
В конце 2021 года в Киеве около Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к определенной дате не привьются от коронавируса.
Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» (украинский электронный сервис государственных услуг «Державные услуги онлайн» — прим. ред.). «Запускаем новую великую государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон <…> Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — сообщил украинский лидер. По его словам, в комплекте с телефоном будет идти льготный тариф. Получить подарки граждане Украины смогут уже этой весной. В конце 2021 года в Киеве около Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к определенной дате не привьются от коронавируса.