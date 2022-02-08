Зеленский раздаст смартфоны украинским пенсионерам

Смартфоны и льготные тарифы пенсионеры Украины получат весной Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в рамках «Дія.Саміт 2022» (украинский электронный сервис государственных услуг «Державные услуги онлайн» — прим. ред.).

«Запускаем новую великую государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон <…> Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в комплекте с телефоном будет идти льготный тариф. Получить подарки граждане Украины смогут уже этой весной.

В конце 2021 года в Киеве около Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к определенной дате не привьются от коронавируса.