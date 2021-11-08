Гордон: Россия виновата в митингах против вакцин на Украине

Россия может быть причастна к организации митингов против вакцинации на Украине. Целью таких действий является гибридная атака против Киева, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны. Потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон в интервью телеканалу «Украина 24». Журналист аргументирует свой вывод тем, что плакаты митингующих практически не отличались друг от друга.
Митинг против обязательной вакцинации и карантина прошел в Киеве около Верховной Рады 3 ноября. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются от коронавируса.
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