Гордон: Россия виновата в митингах против вакцин на Украине

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Гордон увидел в митингах на Украине российский след Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия может быть причастна к организации митингов против вакцинации на Украине. Целью таких действий является гибридная атака против Киева, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны. Потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон в интервью телеканалу «Украина 24». Журналист аргументирует свой вывод тем, что плакаты митингующих практически не отличались друг от друга.

Митинг против обязательной вакцинации и карантина прошел в Киеве около Верховной Рады 3 ноября. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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