Гордон: Россия виновата в митингах против вакцин на Украине

Гордон увидел в митингах на Украине российский след Фото: аккаунт Дмитрия Гордона в Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия может быть причастна к организации митингов против вакцинации на Украине. Целью таких действий является гибридная атака против Киева, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны. Потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон в интервью телеканалу «Украина 24». Журналист аргументирует свой вывод тем, что плакаты митингующих практически не отличались друг от друга.

Митинг против обязательной вакцинации и карантина прошел в Киеве около Верховной Рады 3 ноября. Сотни человек заблокировали движение машин возле здания правительства. Ранее власти республики объявили, что не пустят на работу чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются от коронавируса.