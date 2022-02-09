Forbes рассказал о российской военной угрозе всем странам НАТО

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Российские гиперзвуковые «Кинжалы» в Калининграде «угрожают столице НАТО» Фото:

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», находящиеся в Калининграде, «угрожают столице НАТО» и всем остальным странам. Данные боеприпасы способны достичь Брюсселя, в котором расположена штаб-квартира Североатлантического альянса, за 10 минут. Об этом сообщает Forbes.

«Ракеты угрожают столице НАТО. „Кинжал“ имеет дальность полета до двух тысяч километров, а гиперзвуковой боеприпас, запущенный в небе над Калининградом, способен достичь Брюсселя за семь-десять минут. Не исключено, что развертывание МиГ-31К — это предупреждение Москвы в адрес НАТО и угроза возмездия», — сообщается в издании Forbes.

При этом ранее в СМИ называли Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.

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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», находящиеся в Калининграде, «угрожают столице НАТО» и всем остальным странам. Данные боеприпасы способны достичь Брюсселя, в котором расположена штаб-квартира Североатлантического альянса, за 10 минут. Об этом сообщает Forbes. «Ракеты угрожают столице НАТО. „Кинжал“ имеет дальность полета до двух тысяч километров, а гиперзвуковой боеприпас, запущенный в небе над Калининградом, способен достичь Брюсселя за семь-десять минут. Не исключено, что развертывание МиГ-31К — это предупреждение Москвы в адрес НАТО и угроза возмездия», — сообщается в издании Forbes. При этом ранее в СМИ называли Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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