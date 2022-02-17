Депутат Свищев нашел виновных в провале фигуристки Валиевой

17 февраля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном катании Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева не смогла занять призовое место на Олимпийских играх в одиночном фигурном катании из-за людей, которые оказывали давление на нее в ходе допинг-скандала. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном турнире по фигурному катанию среди женщин. При этом после короткой программы она была на первом месте. Несмотря на это, фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. «Это такое колоссальное давление на человека, которому 15 лет. Это как раз то, чего хотели добиться все эти негодяи, которые давили на нее все это время. Вот, пожалуйста, доигрались. Хоть и спортсмен величайшего уровня, но все-таки еще ребенок», — сказал Дмитрий Свищев. Парламентарий также поздравил фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалями Олимпийских игр соответственно. «Мы поздравляем всех наших девушек. Очень обидно, конечно, за Валиеву. Добили ее», — подчеркнул собеседник агентства. В крови у Камилы Валиевой обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла занять призовое место на Олимпийских играх в одиночном фигурном катании из-за людей, которые оказывали давление на нее в ходе допинг-скандала. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном турнире по фигурному катанию среди женщин. При этом после короткой программы она была на первом месте. Несмотря на это, фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. «Это такое колоссальное давление на человека, которому 15 лет. Это как раз то, чего хотели добиться все эти негодяи, которые давили на нее все это время. Вот, пожалуйста, доигрались. Хоть и спортсмен величайшего уровня, но все-таки еще ребенок», — сказал Дмитрий Свищев. Парламентарий также поздравил фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалями Олимпийских игр соответственно. «Мы поздравляем всех наших девушек. Очень обидно, конечно, за Валиеву. Добили ее», — подчеркнул собеседник агентства. В крови у Камилы Валиевой обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что допинг-проба спортсменки, из-за которой разгорелся скандал, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. После нее Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, и все они были отрицательными.