Армия России заняла город Мелитополь, сотрудник погранслужбы ФСБ получил ранение, предотвращая провокацию националистов. URA.RU приводит главные события специальной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля.
- В Минобороны РФ сообщили, что российские военные без сопротивления вошли в город Мелитополь;
- В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Украина отказалась от переговоров. Позже в Кремле подтвердили эту информацию;
- Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в ближайшее время выполнит свои задачи на Украине;
- Американские СМИ сообщил, что США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны;
- Президент США Джо Байден поручил оказать немедленную военную помощь Украине;
- Власти Киева сообщили, что на улицах города идут боевые действия;
- В Народной милиции ДНР сообщили, что морская пехота Украины отошла от своих позиций в районе населенного пункта Заможное в Донбассе;
- В Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты обстреляли жилые кварталы города Старобельск;
- В жилой дом в Киеве попала украинская зенитная ракета комплекса «Бук-М1»;
- В Ростовской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины;
- В ФСБ сообщили, что при попытке пресечь провокацию украинских националистов был ранен пограничник ведомства;
- Украинские националисты расстреляли солдата ВСУ, который пытался найти убежище на территории России;
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Украинские катера попытались атаковать российский флот, который перевозил сдавшихся украинских военных. В результате атаки было уничтожено 6 украинских катеров;
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В Минобороны сообщили, что украинские националисты используют «бандер-мобили» оснащенные минометами. Аналогичную тактику применяли террористы в Сирии.
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