Армия РФ заняла Мелитополь, сотрудник ФСБ получил ранение. Что известно к этому часу

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, война, военный
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России заняла город Мелитополь, сотрудник погранслужбы ФСБ получил ранение, предотвращая провокацию националистов. URA.RU приводит главные события специальной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля.

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Армия России заняла город Мелитополь, сотрудник погранслужбы ФСБ получил ранение, предотвращая провокацию националистов. URA.RU приводит главные события специальной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля. Украинские катера попытались атаковать российский флот, который перевозил сдавшихся украинских военных. В результате атаки было уничтожено 6 украинских катеров; В Минобороны сообщили, что украинские националисты используют «бандер-мобили» оснащенные минометами. Аналогичную тактику применяли террористы в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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