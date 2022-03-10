Депутат Госдумы обвинил США в создании биологического оружия

10 марта 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Россия подготовит документ, который подробно представит информацию о биолабораториях в Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США занимаются финансированием и созданием опасного биологического оружия на территории Украины, о чем свидетельствуют найденные документы в украинских биолабораториях. Это является нарушением международных конвенций. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что при поддержке США в биолабораториях Украины проводились эксперименты образцами коронавируса летучих мышей. Об этом свидетельствуют документы, уточнили в ведомстве. Конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Кроме того, Вашингтон намеревался вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. «То, что 24 числа было принято решение о срочном уничтожении этих лабораторий и всего, что там содержалось, говорит о противозаконности, в том числе и о нарушении международных конвенций, о противозаконности таких работ. [Замгоссекретаря США по политическим делам] Виктория Нуланд признала, что такие разработки на территории Украины велись. Это значит, что мы с вами живем в реальности, когда США напрямую финансируют и инициируют создание запрещенных мировыми конвенциями крайне опасных видов вооружений», — сказал Тимофей Баженов. Парламентарий отметил, что российская сторона подготовит документ, который подробно представит информацию о биолабораториях в Украине. «Безусловно, будет подготовлен документ на основании данных российских военных и переданы в Организацию Объединенных Наций. У нас есть способы довести информацию о такого рода бесчеловечных деяниях украинского режима и их хозяев в Америке до мирового сообщества», — добавил депутат Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США занимаются финансированием и созданием опасного биологического оружия на территории Украины, о чем свидетельствуют найденные документы в украинских биолабораториях. Это является нарушением международных конвенций. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что при поддержке США в биолабораториях Украины проводились эксперименты образцами коронавируса летучих мышей. Об этом свидетельствуют документы, уточнили в ведомстве. Конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Кроме того, Вашингтон намеревался вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. «То, что 24 числа было принято решение о срочном уничтожении этих лабораторий и всего, что там содержалось, говорит о противозаконности, в том числе и о нарушении международных конвенций, о противозаконности таких работ. [Замгоссекретаря США по политическим делам] Виктория Нуланд признала, что такие разработки на территории Украины велись. Это значит, что мы с вами живем в реальности, когда США напрямую финансируют и инициируют создание запрещенных мировыми конвенциями крайне опасных видов вооружений», — сказал Тимофей Баженов. Парламентарий отметил, что российская сторона подготовит документ, который подробно представит информацию о биолабораториях в Украине. «Безусловно, будет подготовлен документ на основании данных российских военных и переданы в Организацию Объединенных Наций. У нас есть способы довести информацию о такого рода бесчеловечных деяниях украинского режима и их хозяев в Америке до мирового сообщества», — добавил депутат Госдумы.