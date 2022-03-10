ЛНР начала международное сотрудничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командир батальона Хулиган Луганск ЛНР Владимир Цвях , хулиган, цвях владимир
Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР Фото:

Республика Абхазия и Луганская народная Республика (ЛНР) установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Абхазии.

«В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве. Он станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы», — сказано на сайте.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также поручил подготовить договоры о дружбе с этими республиками.

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Беларусь при этом не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Республика Абхазия и Луганская народная Республика (ЛНР) установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Абхазии. «В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве. Он станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы», — сказано на сайте. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также поручил подготовить договоры о дружбе с этими республиками. Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Беларусь при этом не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...