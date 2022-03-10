ЛНР начала международное сотрудничество

Республика Абхазия и Луганская народная Республика (ЛНР) установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Абхазии. «В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве. Он станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы», — сказано на сайте. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также поручил подготовить договоры о дружбе с этими республиками. Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Беларусь при этом не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом.