25 февраля 2022

Республика Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Аслан Бжания Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии.

«Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. <…> Поручаю Правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений», — говорится в заявлении Аслана Бжании.

Он подчеркнул, что уверен поддержке своего решения абхазским сообществом. Также Бжания пожелал ДНР и ЛНР безопасного и устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Белоруссия не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден признал ДНР и ЛНР как субъекты.

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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии. «Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. <…> Поручаю Правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений», — говорится в заявлении Аслана Бжании. Он подчеркнул, что уверен поддержке своего решения абхазским сообществом. Также Бжания пожелал ДНР и ЛНР безопасного и устойчивого развития. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Белоруссия не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден признал ДНР и ЛНР как субъекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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