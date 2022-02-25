Республика Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

26 февраля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии. «Сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. <…> Поручаю Правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений», — говорится в заявлении Аслана Бжании. Он подчеркнул, что уверен поддержке своего решения абхазским сообществом. Также Бжания пожелал ДНР и ЛНР безопасного и устойчивого развития. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Белоруссия не стала признавать республики Донбасса вслед за Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ДНР и ЛНР никогда не будут признаны Киевом. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден признал ДНР и ЛНР как субъекты.