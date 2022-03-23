Южная Корея отменяет визы для россиян

Власти Южной Кореи отказались от части коронавирусных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Южной Кореи приняли решение отменить введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения. Таким образом, для россиян и жителей других стран возобновляется принятый ранее безвизовый режим въезда в азиатскую страну.

«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Возобновляется действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в консульстве Южной Кореи во Владивостоке.

После отмены части коронавирусных ограничений, для посещения Южной Кореи россиянам достаточно зарегистрироваться в системе K-ETA и подготовить свежий ПЦР-тест. Однако, по информации Ассоциации туоператоров России, регистрация не дает гарантии на въезд в страну — в настоящее время Корея только для российских студентов, или для получивших направление на лечение на территории республики.