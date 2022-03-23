Южная Корея отменяет визы для россиян

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Власти Южной Кореи отказались от части коронавирусных ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Южной Кореи приняли решение отменить введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения. Таким образом, для россиян и жителей других стран возобновляется принятый ранее безвизовый режим въезда в азиатскую страну.

«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Возобновляется действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в консульстве Южной Кореи во Владивостоке.

После отмены части коронавирусных ограничений, для посещения Южной Кореи россиянам достаточно зарегистрироваться в системе K-ETA и подготовить свежий ПЦР-тест. Однако, по информации Ассоциации туоператоров России, регистрация не дает гарантии на въезд в страну — в настоящее время Корея только для российских студентов, или для получивших направление на лечение на территории республики.

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Власти Южной Кореи приняли решение отменить введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения. Таким образом, для россиян и жителей других стран возобновляется принятый ранее безвизовый режим въезда в азиатскую страну. «Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Возобновляется действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в консульстве Южной Кореи во Владивостоке. После отмены части коронавирусных ограничений, для посещения Южной Кореи россиянам достаточно зарегистрироваться в системе K-ETA и подготовить свежий ПЦР-тест. Однако, по информации Ассоциации туоператоров России, регистрация не дает гарантии на въезд в страну — в настоящее время Корея только для российских студентов, или для получивших направление на лечение на территории республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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