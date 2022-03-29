ЛДПР проводит расследование из-за фейка о смерти Жириновского

Фракция ЛДПР проводит внутреннее расследование из-за публикации фейка о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщил член высшего совета партии Сергей Крагинов.
«Идет внутреннее расследование. Мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней», — сказал Крагинов в беседе с РИА «Новости».
9 февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ начали массово сообщать о смерти политика. Эту информацию подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако спустя несколько минут он удалил пост о смерти Жириновского и извинился за публикацию недостоверной информации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Пронюшкин должен уйти в отставку.
Фракция ЛДПР проводит внутреннее расследование из-за публикации фейка о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщил член высшего совета партии Сергей Крагинов. «Идет внутреннее расследование. Мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней», — сказал Крагинов в беседе с РИА «Новости». 9 февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ начали массово сообщать о смерти политика. Эту информацию подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако спустя несколько минут он удалил пост о смерти Жириновского и извинился за публикацию недостоверной информации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Пронюшкин должен уйти в отставку.