29 марта 2022

Энергетик объяснил, почему Германия не заменит российский газ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Эксперт: Германия не сможет компенсировать российский газ в ближайшее время Фото:
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Газовый кризис в Европе

Власти Германии не могут обещать Европе достаточного количества газа на замену российскому топливу. Об этом заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.

«Страны-производители не смогут производить достаточное количество газа для удовлетворения потребностей Европы», — считает Аль-Авади, передает РИА «Новости». По его словам, зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени. Эксперт добавил, что США, Азия и Африка способны обеспечить максимум 20% потребности ЕС в ближайшие два года.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. Кроме того, известен случай, когда француз высказал свое недовольство президенту своей страны из-за выросших цен на топливо.

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Власти Германии не могут обещать Европе достаточного количества газа на замену российскому топливу. Об этом заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади. «Страны-производители не смогут производить достаточное количество газа для удовлетворения потребностей Европы», — считает Аль-Авади, передает РИА «Новости». По его словам, зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени. Эксперт добавил, что США, Азия и Африка способны обеспечить максимум 20% потребности ЕС в ближайшие два года. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. Кроме того, известен случай, когда француз высказал свое недовольство президенту своей страны из-за выросших цен на топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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