Германия отказалась выполнять ультиматум Путина

30 марта 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В ФРГ заявили, что не будут и платить за газ в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия не будет менять контракты и платить за газ в рублях, германские фирмы с этим согласны. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Мы не будем нарушать контракты. Отечественные фирмы согласны с данным решением», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия не будет менять контракты и платить за газ в рублях, германские фирмы с этим согласны. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Мы не будем нарушать контракты. Отечественные фирмы согласны с данным решением», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.