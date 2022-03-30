Германия отказалась выполнять ультиматум Путина

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В ФРГ заявили, что не будут и платить за газ в рублях Фото:
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Германия не будет менять контракты и платить за газ в рублях, германские фирмы с этим согласны. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы не будем нарушать контракты. Отечественные фирмы согласны с данным решением», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.

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Германия не будет менять контракты и платить за газ в рублях, германские фирмы с этим согласны. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. «Мы не будем нарушать контракты. Отечественные фирмы согласны с данным решением», — приводятся слова Хабека на сайте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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