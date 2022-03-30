Gloria Jeans возвращает цены 2021 года. Скрин

30 марта 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Gloria Jeans возвращает прошлогодние цены на одежду Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская компания Gloria Jeans возвращает прошлогодние цены. Напомним, что бренд специализируется на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для детей для всей семьи. «Мы возвращаем старые цены 21 года во все магазины [Gloria Jeans] и онлайн», — такие уведомления приходят клиентам магазина. Товары данного бренда можно приобрести также офлайн-способом. Сотрудники магазина пояснили корреспондентам URA.RU, в настоящее время, цены на товары не указаны, но в течение 3-х дней их поменяют. Ранее сообщалось, что многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России в рамках санкционного давления. Это реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Например, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все магазины в России. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Таблички размещены у всех магазинов бренда Фото: Татьяна Андреева © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская компания Gloria Jeans возвращает прошлогодние цены. Напомним, что бренд специализируется на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для детей для всей семьи. «Мы возвращаем старые цены 21 года во все магазины [Gloria Jeans] и онлайн», — такие уведомления приходят клиентам магазина. Товары данного бренда можно приобрести также офлайн-способом. Сотрудники магазина пояснили корреспондентам URA.RU, в настоящее время, цены на товары не указаны, но в течение 3-х дней их поменяют. Ранее сообщалось, что многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России в рамках санкционного давления. Это реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Например, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все магазины в России. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.