Мэр Житомира призвал не изучать русский язык в школах. Видео

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
На Украине предложили не набирать классы по изучению русского языка Фото:

В Житомире предложили больше не изучать русский язык в школах с 1 сентября. С такой инициативой выступил Мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык еще лет 20-30 для наших детей не понадобится», — сказал на видео Сухомлин, ролик опубликован в telegram-канале «УНИАН».

На Украине ввели запрет на русский язык, с 2022 года там приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения предполагают, что печатные СМИ должны быть только на украинском. Также за обслуживание в общепите на русском языке могут оштрафовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля выразил надежду, что русский язык на Украине восстановит свои позиции, передает RT.

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В Житомире предложили больше не изучать русский язык в школах с 1 сентября. С такой инициативой выступил Мэр Житомира Сергей Сухомлин. «Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык еще лет 20-30 для наших детей не понадобится», — сказал на видео Сухомлин, ролик опубликован в telegram-канале «УНИАН». На Украине ввели запрет на русский язык, с 2022 года там приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения предполагают, что печатные СМИ должны быть только на украинском. Также за обслуживание в общепите на русском языке могут оштрафовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля выразил надежду, что русский язык на Украине восстановит свои позиции, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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