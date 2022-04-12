На Украине предложили не набирать классы по изучению русского языка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Житомире предложили больше не изучать русский язык в школах с 1 сентября. С такой инициативой выступил Мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык еще лет 20-30 для наших детей не понадобится», — сказал на видео Сухомлин, ролик опубликован в telegram-канале «УНИАН».

На Украине ввели запрет на русский язык, с 2022 года там приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения предполагают, что печатные СМИ должны быть только на украинском. Также за обслуживание в общепите на русском языке могут оштрафовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале апреля выразил надежду, что русский язык на Украине восстановит свои позиции, передает RT.