Вертолетчики Росгвардии ликвидировали украинских диверсантов

16 апреля 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Вертолетчики Росгвардии уничтожили три единицы военной техники украинских националистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиационная группа Росгвардии скрытным авиаударом уничтожила разведовательно-диверсионную группу украинских националистов и несколько единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. «Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в результате атаки была уничтожена вооруженная разведовательно-диверсионная группа противника и три единицы военной техники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117. Также под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Авиационная группа Росгвардии скрытным авиаударом уничтожила разведовательно-диверсионную группу украинских националистов и несколько единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. «Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в результате атаки была уничтожена вооруженная разведовательно-диверсионная группа противника и три единицы военной техники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117. Также под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.