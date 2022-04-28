VK выкупила «Яндекс.Новости» и «Дзен»

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
VK выкупила популярные сервисы «Яндекса» Фото:

Компания «Яндекс» подписала договор о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен» корпорации VK. О покупке сообщила компания VK.

«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен.», — сообщается на сайте компании. Теперь сторонам договора предстоит получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), отметили авторы. Условия сделки пока не разглашаются.

О том, что «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен» стало известно еще в марте. Компания объясняла свое решение необходимостью сосредоточения на развитии технологических сервисов и транзакционных услугах.

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Компания «Яндекс» подписала договор о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен» корпорации VK. О покупке сообщила компания VK. «VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен.», — сообщается на сайте компании. Теперь сторонам договора предстоит получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), отметили авторы. Условия сделки пока не разглашаются. О том, что «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен» стало известно еще в марте. Компания объясняла свое решение необходимостью сосредоточения на развитии технологических сервисов и транзакционных услугах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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