VK выкупила «Яндекс.Новости» и «Дзен»

VK выкупила популярные сервисы «Яндекса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Яндекс» подписала договор о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен» корпорации VK. О покупке сообщила компания VK.

«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен.», — сообщается на сайте компании. Теперь сторонам договора предстоит получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), отметили авторы. Условия сделки пока не разглашаются.

О том, что «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен» стало известно еще в марте. Компания объясняла свое решение необходимостью сосредоточения на развитии технологических сервисов и транзакционных услугах.