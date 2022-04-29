ФОМ: 80% россиян доверяют Путину

29 апреля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Россияне положительно оценили работу Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан. Об этом сообщается в опросе на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По данным опроса ФОМ, Путину доверяют 80% опрошенных. Среди респондентов только 12% заявили, что скорее не доверяют президенту, а 8% затруднились ответить на вопрос. Также 82% граждан положительно оценивают работу главы государства, 10% — скорее плохо, еще 8% затруднились ответить. Исследователи опросили 1500 человек старше 18 лет из 53 регионов России с 22 по 24 апреля. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Ранее президенту РФ доверяли 79% граждан, сообщали в ФОМ. По информации ВЦИОМ, 79% россиян одобряли работу Путина его посту. Рост доверия к российском лидеру связан с реакцией населения на меры, которые принимают власти страны и давлением со стороны Евросоюза и США, уверял в разговоре с URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан. Об этом сообщается в опросе на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По данным опроса ФОМ, Путину доверяют 80% опрошенных. Среди респондентов только 12% заявили, что скорее не доверяют президенту, а 8% затруднились ответить на вопрос. Также 82% граждан положительно оценивают работу главы государства, 10% — скорее плохо, еще 8% затруднились ответить. Исследователи опросили 1500 человек старше 18 лет из 53 регионов России с 22 по 24 апреля. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Ранее президенту РФ доверяли 79% граждан, сообщали в ФОМ. По информации ВЦИОМ, 79% россиян одобряли работу Путина его посту. Рост доверия к российском лидеру связан с реакцией населения на меры, которые принимают власти страны и давлением со стороны Евросоюза и США, уверял в разговоре с URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.