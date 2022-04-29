В Германии нашли способ запустить «Северный поток — 2»

ФРГ в любом случае должна запустить «Северный поток — 2», считает Тино Крупалла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германия запустит трубопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится принимать оплату за газ в евро. Об этом заявил член комитета немецкого бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он считает, что ФРГ в любом случае должна запустить «Северный поток — 2».

«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — цитирует Тино Крупаллу РИА «Новости».

Политик отметил, что на данный момент речи о подобной сделке не идет. По его словам, существует опасность, что в этом случае «клин в европейский континент будет вбит еще глубже». Евразийские торговые отношения при этом будут навсегда заблокированы санкционным режимом, предположил Крупалла.

Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» и его должностных лиц. Так Вашингтон ответил на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. До этого канцер Германии Олаф Шольц заявил о приостановке сертификации «Северного потока — 2», передает «Национальная служба новостей». После Reuters сообщил, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве. После начала спецоперации РФ на Украине заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» потерял шансы на восстановление.

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