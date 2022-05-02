Reuters: Польша поможет Германии отказаться от российской нефти

02 мая 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Польше ждут введения эмбарго на нефть из РФ Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша готова помочь Германии отказаться от нефти из России. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», — заявила министр, передает Reuters. Она выразила надежду, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Страны Евросоюза и другие государства ввели санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Германия пока не приняла окончательное решение по введению эмбарго на российскую нефть, передает сайт MK.RU слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Россия на прошлой неделе остановила поставки газа в Болгарию и Польшу. Это произошло после того, как страны отказались пойти на требования России об оплате газа рублями. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Германии также заявили, что не статут оплачивать газ рублями. Власти РФ заявляли, что ограничения Запада влияют не только на РФ, но и на страны, которые их вводят. Из-за антироссийских санкций там растет инфляция и нарушаются системы расчетов и логистики. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Польша готова помочь Германии отказаться от нефти из России. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», — заявила министр, передает Reuters. Она выразила надежду, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года. Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Страны Евросоюза и другие государства ввели санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Германия пока не приняла окончательное решение по введению эмбарго на российскую нефть, передает сайт MK.RU слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Россия на прошлой неделе остановила поставки газа в Болгарию и Польшу. Это произошло после того, как страны отказались пойти на требования России об оплате газа рублями. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. В Германии также заявили, что не статут оплачивать газ рублями. Власти РФ заявляли, что ограничения Запада влияют не только на РФ, но и на страны, которые их вводят. Из-за антироссийских санкций там растет инфляция и нарушаются системы расчетов и логистики.