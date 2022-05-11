В Госдуме намерены увеличить зарплаты россиян

В случае принятия закона, сотрудники будут получать и МРОТ, и компенсации за переработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому минимальная заработная плата без учета премий и компенсационных выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Государственной думы РФ.

«Законопроектом предлагается установить, что без учета компенсационных выплат месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — говорится в документе. Как сообщает портал Life , законопроект направлен на те категории граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ, так как в случае его принятия работодатель не сможет «дотягивать» зарплату за счет компенсационных выплат. Организациям придется выплачивать и МРОТ, и положенную компенсацию — либо освобождать сотрудников от дополнительной нагрузки, отметили авторы.

Согласно данным Росстата, в 2021 году зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, а иногда и ниже, получали 689 800 россиян. Речь идет не только о низкоквалифицированных сотрудниках: по информации Минпросвещения, в прошлом году около 76% российских учителей получали вознаграждение за свой труд в виде оклада на уровне МРОТ. В регионах же зарплату в размере минимальной оплаты труда получает младший медицинский персонал, отметили в СМИ.