В Херсонской области заявили, что не вернутся в состав Украины

12 мая 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Херсонская область может войти в состав России в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонская область планирует войти в состав Российской Федерации в 2023 году. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта РФ. Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации», — отметил он в разговоре с РИА «Новости». Он уточнил, что речь идет о едином указе на основании обращения руководства области к главе государства, пишет Vse.42.Ru. Ранее стало известно о том, что власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Они отметили, что Херсон — «это Россия», и референдумов на тему вхождения в состав РФ не будет. Стремоусов отмечал, что территория постепенно возвращается к привычному ритму жизни, дополняет Nation News. Российская армия полностью взяла под контроль эту территорию в результате спецоперации на Украине, которая проводится с конца февраля. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов. Кроме Херсонской области освобождены большие территории Луганской и Донецкой народной республик, кроме того, взят под контроль стратегически важный город — Мариуполь, располагающийся в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Херсонская область планирует войти в состав Российской Федерации в 2023 году. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта РФ. Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации», — отметил он в разговоре с РИА «Новости». Он уточнил, что речь идет о едином указе на основании обращения руководства области к главе государства, пишет Vse.42.Ru. Ранее стало известно о том, что власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Они отметили, что Херсон — «это Россия», и референдумов на тему вхождения в состав РФ не будет. Стремоусов отмечал, что территория постепенно возвращается к привычному ритму жизни, дополняет Nation News. Российская армия полностью взяла под контроль эту территорию в результате спецоперации на Украине, которая проводится с конца февраля. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов. Кроме Херсонской области освобождены большие территории Луганской и Донецкой народной республик, кроме того, взят под контроль стратегически важный город — Мариуполь, располагающийся в ДНР.