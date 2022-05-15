Украина обстреляла Белгородскую область

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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, скорая помощь, машина скорой помощи, лежачий больной, госпитализация, фельдшер на выезде
Пострадавшему в результате обстрела окажут медпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина обстреляла поселок Середа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области. В результате обстрела ВСУ по селу Солохи Белгородской области погиб один человек, еще трое ранены. В Следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту произошедшего, передает деловое издание «Взгляд».

В Кремле обещали усилить безопасность в регионах, граничащих с Украиной. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам Украины.

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Украина обстреляла поселок Середа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области. В результате обстрела ВСУ по селу Солохи Белгородской области погиб один человек, еще трое ранены. В Следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту произошедшего, передает деловое издание «Взгляд». В Кремле обещали усилить безопасность в регионах, граничащих с Украиной. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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