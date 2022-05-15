Украина обстреляла Белгородскую область

Украина обстреляла поселок Середа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Ранее украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области. В результате обстрела ВСУ по селу Солохи Белгородской области погиб один человек, еще трое ранены. В Следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту произошедшего, передает деловое издание «Взгляд».
В Кремле обещали усилить безопасность в регионах, граничащих с Украиной. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам Украины.
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