Губернатор: Украина обстреливает села в Белгородской области

В результате обстрелов ВСУ разрушен жилой дом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — обстреливают украинские военные. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж», — отметил он.

Губернатор сообщил, что подробная информация будет опубликована позже. Пострадавших среди мирного населения нет.

Обстрелы Белгородской области украинскими военными продолжаются с начала вынужденной российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил ее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик ВСУ. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Приоритет российской армии — спасение гражданских лиц и борьба с националистами, которые используют людей в качестве живого щита.

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