Врач Щепеляев назвал заболевания, которые вызывает пыль

Длительное воздействие пыли может быть опасно, считает Даниил Щепеляев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пыль, в зависимости от размера ее частиц и состава, может способствовать развитию бронхитов, астмы, фиброза легких, ХОБЛа, бронхоальвеолита и злокачественных заболеваний. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев.

«Если это крупнодисперсная пыль, то она вызывает либо заболевания верхних дыхательных путей, либо бронхиты, астму, вплоть до фиброза легких и ХОБЛа. Если пыль мелкая, то она вызовет сразу легочную патологию. Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований. Если это, например, мелкодисперсная пыль краснодеревщика, у них скорее не злокачественная опухоль будет, а в некоторых случаях еще хуже. Это всевозможные бронхоальвеолиты, фиброзы легочные, вплоть до гиперпластического медиастинита. Штука крайне редкая, но она есть», — отметил Даниил Щепеляев.

Врач подчеркнул, что исход во многом зависит от состава пыли. «Если она связана с биологическими вещами, такими, как грибки, антибиотики, химические вещества, сельскохозяйственная пыль, то это бронхоальвеолиты, бронхиальная астма. Любое хроническое воспалительное заболевание бронхолегочного аппарата кратно повышает риск злокачественного новообразования», — добавил эксперт.

Онкоиммунолог объяснил, что эти проблемы в большей степени связаны с местом работы человека, нежели составом домашней пыли. При этом он указал, что дома в ее составе могут находиться множество веществ, в зависимости от расположения жилища. «Надо смотреть предельно допустимые концентрации в советских стандартах. Их потом пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в светские времена этому много сил отдавали для того, чтобы четко выяснить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», — заключил аллерголог.