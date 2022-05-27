На Западе назвали решение Путина, спасшее российскую экономику

28 мая 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил принять меры, чтобы деньги не покидали Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антикризисные решения президента РФ Владимира Путина не дали жестким западным санкциям разрушить экономику. Об этом пишет издание CBS. «Обычно в стране, столкнувшейся с международными санкциями и крупным конфликтом, наблюдается бегство инвесторов и постоянный отток капитала, что приводит к падению ее валюты. Но необычайно агрессивные меры России, направленные на то, чтобы деньги не покидали страну, в сочетании с жесткостью западных санкций создают спрос на рубли и повышают их стоимость», — отмечается в статье. Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — это помощь жителям Донбасса, восемь лет страдавшим от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. Из-за этого Евросоюз, США и ряд других государств ввели против РФ жесткие экономические санкции. Чтобы противодействовать им, в России был введен ряд антикризисных мер. В частности, с 28 февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Потом эта доля опустилась до 50%. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал после начала спецоперации, но спустя несколько месяцев вырос и укрепился. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.

Антикризисные решения президента РФ Владимира Путина не дали жестким западным санкциям разрушить экономику. Об этом пишет издание CBS. «Обычно в стране, столкнувшейся с международными санкциями и крупным конфликтом, наблюдается бегство инвесторов и постоянный отток капитала, что приводит к падению ее валюты. Но необычайно агрессивные меры России, направленные на то, чтобы деньги не покидали страну, в сочетании с жесткостью западных санкций создают спрос на рубли и повышают их стоимость», — отмечается в статье. Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — это помощь жителям Донбасса, восемь лет страдавшим от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. Из-за этого Евросоюз, США и ряд других государств ввели против РФ жесткие экономические санкции. Чтобы противодействовать им, в России был введен ряд антикризисных мер. В частности, с 28 февраля Министерство финансов РФ обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Потом эта доля опустилась до 50%. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал после начала спецоперации, но спустя несколько месяцев вырос и укрепился. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.