СМИ: следователи нашли на «Азовстали» взрывчатку и химикаты. Видео

31 мая 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Следователи РФ осматривают «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силовики Следственного комитета РФ нашли неизвестные химические вещества, взрывчатку и форму националистов на освобожденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА «Новости». «Шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения был обнаружен следователями во время осмотра, предположительно, штаба одной из рот украинских боевиков в помещении бомбоубежища. Шприц лежал на столе в окружении лекарственных препаратов», — пишет РИА «Новости». В народной милиции ЛНР предполагают, что внутри может быть наркотическое или взрывчатое вещество. Также следователи обнаружили самодельные взрывные устройства. На «Азовстали» нашли иностранное оружие, сожженную форму боевиков, запасы продовольствия, разбитые смартфоны и флэш-карты. В подвалах были униформы ВСУ и националистов. Российские военные освободили Мариуполь и завод «Азовсталь». С территории комбината с белыми флагами вышли националисты, которые забаррикадировались там, пишут «Дни.ру». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, первый этап трибунала над пленными националистами из Мариуполя могут провести до конца лета. В промзоне завода нашли американский бронеавтомобиль «Хаммер», сообщает «Утро.ру». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Силовики Следственного комитета РФ нашли неизвестные химические вещества, взрывчатку и форму националистов на освобожденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА «Новости». «Шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения был обнаружен следователями во время осмотра, предположительно, штаба одной из рот украинских боевиков в помещении бомбоубежища. Шприц лежал на столе в окружении лекарственных препаратов», — пишет РИА «Новости». В народной милиции ЛНР предполагают, что внутри может быть наркотическое или взрывчатое вещество. Также следователи обнаружили самодельные взрывные устройства. На «Азовстали» нашли иностранное оружие, сожженную форму боевиков, запасы продовольствия, разбитые смартфоны и флэш-карты. В подвалах были униформы ВСУ и националистов. Российские военные освободили Мариуполь и завод «Азовсталь». С территории комбината с белыми флагами вышли националисты, которые забаррикадировались там, пишут «Дни.ру». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, первый этап трибунала над пленными националистами из Мариуполя могут провести до конца лета. В промзоне завода нашли американский бронеавтомобиль «Хаммер», сообщает «Утро.ру».