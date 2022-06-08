Одесса и Николаев станут основными целями третьего этапа спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганской народной республике ведутся ожесточенные бои на линии Артемовск — Лисичанск — Северодонецк. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 300 человек в боях за Святогорск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 июня.
- Между вооруженными силами Украины и офисом президента страны Владимира Зеленского возникли разногласия, которые привели к многочисленным жертвам среди солдат. Об этом заявил хакер RaHDIt. Так, военные настаивают на отступлении, в то время как офис Зеленского выступает категорически против этого.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук потребовал, чтобы Иерусалим передал Киеву систему противоракетной обороны «Железный купол». Об этом пишет немецкое издание RND. Однако Израиль опасается, что такая помощь «разозлит» Россию.
- Киев намеренно скрывает информацию о том, как обстоят дела на Украине, чтобы не остаться без поставок оружия с запада. Такое мнение высказал бывший сотрудник американской разведки Бет Саннер. По его словам, это может говорить об ослаблении позиций Украины.
- Басурин заявил, что ожесточенные бои идут на направлении Артемовск — Лисичанск — Северодонецк. По его словам, подразделения вооруженных сил Украины оказывают армии РФ серьезное сопротивление.
- Вооруженные силы Украины потеряли более 300 человек в боях за Святогорск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ потеряли шесть танков, 15 бронемашин, 36 орудий и минометов и четыре установки «Град».
- Мощный взрыв произошел в центре Донецка, сообщил глава местной администрации Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ обстреляли центральную часть города.
- Глава МИД России Сергей Лавров назвал условие для встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. По его словам, это станет возможным только после того, как делегации Москвы и Киева возобновят переговоры.
- Приморское направление может стать один из основных на третьем этапе спецоперации России на Украине. Об этом URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. Армия РФ направится в Одессу и Николаев после того, как основная группировка ВСУ будет разгромлена в Донбассе.
Специальная операция на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер называл защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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