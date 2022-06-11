Политолог Коротченко назвал условие бегства Зеленского из Киева

Владимир Зеленский сбежит из Киева, допустил Игорь Коротченко Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны в случае, если российские военные дойдут до Киева. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Когда на каком-то очередном этапе встанет вопрос о занятии российской армией Киева, тогда мы можем увидеть эвакуацию Зеленского. Пока что он сидит и будет, видимо, там сидеть. Угроза взятия Киева российской армией и возможность его попадания в руки Вооруженных сил РФ — это реально», — цитирует Коротченко Пятый канал. Он призвал руководствоваться сценарием, что украинский лидер останется в Киеве до последнего.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. В начале спецоперации появлялись заявления о бегстве Зеленского, но президент Украины опровергал эту информацию. О том, что Зеленский сбежал, сообщали бывшие депутаты Верховной рады Украины. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что украинский лидер уехал во Львов.

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