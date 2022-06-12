12 июня 2022

Захарова: настоящая интеллигенция не станет оскорблять армию РФ

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такая критика в адрес военных не присуща большинству Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители истинной интеллигенции не станут оскорблять защищающих Россию военнослужащих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее политик говорила о том, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предположил, что западные политики, которые говорят, что «Россия должна «потерпеть поражение», плохо учились в школе и не знают историю. По его мнению, они делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, страны Запада с помощью беспрецедентного числа ограничений пытаются «обнулить» действия России на мировой арене.

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Представители истинной интеллигенции не станут оскорблять защищающих Россию военнослужащих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее политик говорила о том, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предположил, что западные политики, которые говорят, что «Россия должна «потерпеть поражение», плохо учились в школе и не знают историю. По его мнению, они делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, страны Запада с помощью беспрецедентного числа ограничений пытаются «обнулить» действия России на мировой арене.
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