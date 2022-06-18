Байден высказался о самочувствии после падения с велосипеда

19 июня 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден подпрыгнул три раза, так он продемонстрировал, что не пострадал Фото: Patrick Semansky AP/TASS Американский лидер Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь. На выходе из храма он динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Тем самым он продемонстрировал журналистам, что не пострадал в результате происшествия. Как видно на кадрах журналистов, президент США Джо Байден вышел из церкви в городе Рехобот Бич в хорошем настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Возможно, американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский лидер Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь. На выходе из храма он динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. Тем самым он продемонстрировал журналистам, что не пострадал в результате происшествия. Как видно на кадрах журналистов, президент США Джо Байден вышел из церкви в городе Рехобот Бич в хорошем настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Байден упал с велосипеда во время прогулки. При этом, он перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Возможно, американский лидер запутался в педалях. После падения ему пытались помочь подняться граждане. Он заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал.