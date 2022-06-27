27 июня 2022

Украина потребовала провести срочное заседание СБ ООН

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 28 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев потребовал провести срочное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Об этом говорится в письме украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы.

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки „Поддержание мира и безопасности Украины“», — говорится в письме Сергея Кислицы, передает РИА «Новости». Отмечается, что заседание намечено на 22:00 по московскому времени 28 июня.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Киев потребовал провести срочное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Об этом говорится в письме украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы. «Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки „Поддержание мира и безопасности Украины“», — говорится в письме Сергея Кислицы, передает РИА «Новости». Отмечается, что заседание намечено на 22:00 по московскому времени 28 июня. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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