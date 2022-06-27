Украина потребовала провести срочное заседание СБ ООН 28 июня 2022 в 03:35 Размер текста - 17 + Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 28 июня Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев потребовал провести срочное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Об этом говорится в письме украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы. «Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки „Поддержание мира и безопасности Украины“», — говорится в письме Сергея Кислицы, передает РИА «Новости». Отмечается, что заседание намечено на 22:00 по московскому времени 28 июня. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Киев потребовал провести срочное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации на Украине. Об этом говорится в письме украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы. «Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки „Поддержание мира и безопасности Украины“», — говорится в письме Сергея Кислицы, передает РИА «Новости». Отмечается, что заседание намечено на 22:00 по московскому времени 28 июня. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям