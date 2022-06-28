Задержан бывший мэр Херсона, глумившийся над денацификацией

Назначенный при киевской власти бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды», — заявил РИА «Новости» Стремоусов. В чем подозревают или обвиняют экс-главу, собеседник агентства не уточнил.
По его словам, Колыхаев вредил денацификации Украины, открыто глумился и призывать игнорировать эти процессы. Он отметил, что задержанный регулярно призывал соцработников саботировать распоряжения военно-гражданской администрации.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Денацификация и демилитаризация Украины — одни из целей, которые определил президент РФ Владимир Путин. Российские войска еще в начале спецоперации взяли под контроль Херсонскую область. Колыхаев возглавлял херсонскую администрацию до 27 апреля, когда был назначен новый мэр.
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