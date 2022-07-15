Володин предложил ввести новые выплаты для детей Донбасса

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об установлении единовременных выплат в 10 тысяч рублей для детей Донбасса, приуроченных к началу учебного года. Об этом спикер сказал в ходе внеочередного пленарного заседания, трансляция которого идет на официальном сайте Госдумы.
«Уважаемые коллеги, нет возражений, если мы поручим двум профильным комитетам проработать вопрос об этих выплатах (для детей Донбасса — прим URA.RU). О результатах доложите депутатам Госдумы», — сказал Володин.
Ранее президент России Владимир Путин поручал выплатить каждому беженцу с Донбасса по 10 тысяч рублей. Для этих целей Ростовской области, где размещаются временные пункты проживая для беженцев, было выделено 5 млрд рублей.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об установлении единовременных выплат в 10 тысяч рублей для детей Донбасса, приуроченных к началу учебного года. Об этом спикер сказал в ходе внеочередного пленарного заседания, трансляция которого идет на официальном сайте Госдумы. «Уважаемые коллеги, нет возражений, если мы поручим двум профильным комитетам проработать вопрос об этих выплатах (для детей Донбасса — прим URA.RU). О результатах доложите депутатам Госдумы», — сказал Володин. Ранее президент России Владимир Путин поручал выплатить каждому беженцу с Донбасса по 10 тысяч рублей. Для этих целей Ростовской области, где размещаются временные пункты проживая для беженцев, было выделено 5 млрд рублей.