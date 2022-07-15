Медведев стал ответственным за праздник Сталинградской битвы

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Парад на Красной площади. Москва, медведев дмитрий, парад победы
Дмитрию Медведеву поручили организовать мероприятия в честь годовщины Сталинградской битвы Фото:

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Согласно указу главы государства, ответственным за проведение праздничных мероприятий назначен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве. Оргкомитет возглавит Дмитрий Медведев», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Красная армия разгромила последние силы фашистских войск и завершила полное освобождение Сталинграда, что стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.

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Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Согласно указу главы государства, ответственным за проведение праздничных мероприятий назначен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве. Оргкомитет возглавит Дмитрий Медведев», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Красная армия разгромила последние силы фашистских войск и завершила полное освобождение Сталинграда, что стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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