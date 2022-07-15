Медведев стал ответственным за праздник Сталинградской битвы

Дмитрию Медведеву поручили организовать мероприятия в честь годовщины Сталинградской битвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Согласно указу главы государства, ответственным за проведение праздничных мероприятий назначен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве. Оргкомитет возглавит Дмитрий Медведев», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Красная армия разгромила последние силы фашистских войск и завершила полное освобождение Сталинграда, что стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.