Тюменским стоматологам предлагают зарплату до 400 тысяч в ЯНАО

19 июля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Работать тюменского врача зовут в Губкинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским стоматологам предлагают работу в ЯНАО с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия была размещена на платформе Avito. «Стоматолог ортодонт-ортопед с зарплатой от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Ищем врача для работы в филиале города Губкинский (ЯНАО)», — говорится в опубликованной вакансии. Обязательным требованием к кандидату является наличие диплома о высшем образовании и опыта работы более трех лет. Работодатель обещает будущим сотрудникам обучение за счет компании, помощь с поиском и оплатой жилья в течение трех месяцев, а также насыщенную корпоративную жизнь. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцев приглашают работать в Израиль. Им обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменским стоматологам предлагают работу в ЯНАО с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия была размещена на платформе Avito. «Стоматолог ортодонт-ортопед с зарплатой от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Ищем врача для работы в филиале города Губкинский (ЯНАО)», — говорится в опубликованной вакансии. Обязательным требованием к кандидату является наличие диплома о высшем образовании и опыта работы более трех лет. Работодатель обещает будущим сотрудникам обучение за счет компании, помощь с поиском и оплатой жилья в течение трех месяцев, а также насыщенную корпоративную жизнь. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцев приглашают работать в Израиль. Им обещают зарплату до 250 тысяч рублей.