Тюменским стоматологам предлагают зарплату до 400 тысяч в ЯНАО

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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Работать тюменского врача зовут в Губкинский Фото:

Тюменским стоматологам предлагают работу в ЯНАО с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия была размещена на платформе Avito.

«Стоматолог ортодонт-ортопед с зарплатой от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Ищем врача для работы в филиале города Губкинский (ЯНАО)», — говорится в опубликованной вакансии.

Обязательным требованием к кандидату является наличие диплома о высшем образовании и опыта работы более трех лет. Работодатель обещает будущим сотрудникам обучение за счет компании, помощь с поиском и оплатой жилья в течение трех месяцев, а также насыщенную корпоративную жизнь.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцев приглашают работать в Израиль. Им обещают зарплату до 250 тысяч рублей.

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Тюменским стоматологам предлагают работу в ЯНАО с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия была размещена на платформе Avito. «Стоматолог ортодонт-ортопед с зарплатой от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Ищем врача для работы в филиале города Губкинский (ЯНАО)», — говорится в опубликованной вакансии. Обязательным требованием к кандидату является наличие диплома о высшем образовании и опыта работы более трех лет. Работодатель обещает будущим сотрудникам обучение за счет компании, помощь с поиском и оплатой жилья в течение трех месяцев, а также насыщенную корпоративную жизнь. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцев приглашают работать в Израиль. Им обещают зарплату до 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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