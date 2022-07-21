Военный эксперт: Киев теряет контроль над украинскими боевиками

22 июля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в городе Луцке Волынской области мобилизованные жители западных областей Украины отказались от участия в боевых действиях, передает RT. Это были бойцы 100-й бригады теробороны. «Солдаты и офицеры России, ДНР и ЛНР идут дорогами своих дедов, которые победили фашизм», — заявил Дмитрий Болтенков «Известиям», отметив, что у украинских боевиков абсолютно иное положение. По его словам, в Луцке произошел бунт, что свидетельствует об отчаянии людей. Отказ целой бригады от участия в боевых действиях является серьезным звонком для киевских властей, считает эксперт. По его мнению, это свидетельствует о том, что украинские вооруженные формирования выходят из-под контроля. «Они видят, как российская армия методично перемалывает украинские формирования, трезво оценивают свои шансы и не хотят умирать», — заключил Болтенков. Ранее в НМ ДНР рассказали, что украинские нацбаты расстреливают мобилизованных украинцев, пытающихся отступить или сдаться в плен российским войскам. Украинский боевик рассказал, что Киев вводит в обманывает свои вооруженные формирования. Аналитик Александр Михайлов отметил, что за время спецоперации Украина потеряла более 80 тысяч военных. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.