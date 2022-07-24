Сенатор Пушков прокомментировал «разоблачение» чиновников из США

25 июля 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Пушкова такие «разоблачения» сейчас банальны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Удивительно, что «эти разоблачения» до сих пор цитируют, поскольку в настоящее время они являются банальностью. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Ранее китайский дипломат Чжан Мэйфан опубликовала в соцсети цитаты американских политиков о вмешательстве во внутренние дела других стран. «Странно, что кто-то все еще размещает эти разоблачения, ибо они давно уже превратились в трюизмы, самоочевидные истины. Когда-то такого рода разоблачения были относительным откровением. Сегодня это уже банальность», — написал сенатор в своем telegram-канале. По словам Пушкова, это «самоочевидные истины». Ранее генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) выдержки американских дипломатов о вмешательстве во внутреннюю политику других стран. В частности, она привела в пример слова экс-госсекретаря США Майка Помпео, где он признается, что американские власти «обманывали и крали». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Удивительно, что «эти разоблачения» до сих пор цитируют, поскольку в настоящее время они являются банальностью. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Ранее китайский дипломат Чжан Мэйфан опубликовала в соцсети цитаты американских политиков о вмешательстве во внутренние дела других стран. «Странно, что кто-то все еще размещает эти разоблачения, ибо они давно уже превратились в трюизмы, самоочевидные истины. Когда-то такого рода разоблачения были относительным откровением. Сегодня это уже банальность», — написал сенатор в своем telegram-канале. По словам Пушкова, это «самоочевидные истины». Ранее генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) выдержки американских дипломатов о вмешательстве во внутреннюю политику других стран. В частности, она привела в пример слова экс-госсекретаря США Майка Помпео, где он признается, что американские власти «обманывали и крали».