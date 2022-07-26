Британцы уличили украинские власти во лжи

Британцы высмеяли заявление о «наступлении» ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли заявление украинского чиновника о скором «освобождении» Херсона. По мнению читателей, такие заявления являются ложными.

«Мы видим, что наши вооруженные силы открыто наступают. Украина освободит Херсон к сентябрю», — сказал высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Daily Mail.

«Я думал, что они уже освободили Херсон несколько дней назад. Где могучая армия Украины, окружающая русских на Херсонщине? Видимо, это просто чей-то сон», — написал читатель JustSayWhat. «Президенту Зеленскому нужно вернуть свои 4 миллиона человек, которые бежали в Польшу и теперь являются обузой для польской экономики, прежде чем ему вернут крошечную часть его сценического пантомимного шоу», — заявил читатель Winston Smith. «Я пришел к выводу, что это ложь. Вы будете делать этот бред до последнего украинца», — написал читатель RS. «Также, как Зеленский хвастался, что Евровидение пройдет в Мариуполе, помните об этом? Многие репортажи об Украине — чистая пропаганда», — считает читатель carrot cruncher. «Однако в реальном мире, где публикуются факты, Украина с каждым днем сжимается и отступает», — отметил читатель AM.

24 февраля по приказу президента России Владимира Путина началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявлял, что России не оставили другого выбора. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В Кремле отметили, что судьбы этих регионов решат местные жители, пишет «Дни.ру». Власти Херсона и Запорожья заявляют, что референдум о вхождении в состав России может состояться в сентябре, сообщает агентство Nation News.