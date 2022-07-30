Полковник Макгрегор предрек отставку Шольца ради дружбы ФРГ с РФ

30 июля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц уйдет в отставку к концу года, считает Дуглас Макгрегор Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с некоторыми министрами уйдет в отставку к концу года, новое правительство страны возьмет курс на налаживание отношений с РФ. Такое мнение высказал бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Я считаю, что к концу года наш друг Олаф Шольц, его министр экономики мистер Хабек, министр иностранных дел Бербок — все они уйдут. У Германии будет новое правительство», — заявил Макгрегор в интервью Judging Freedom, передает RT. Он предположил, что новое правительство будет стремиться наладить отношения с Россией. По словам Макгрегора, у Германии недостаточно газа, и уровень жизни в стране находится под угрозой. Германия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативное воздействие не на Россию, а на те страны, которые их вводят. Ранее Шольц обвинил Россию в том, что она якобы при помощи ограничения поставок газа использует энергию в качестве оружия. Избиратели осуждают немецкого канцлера за то, что он не обеспечил энергетическую безопасность страны, поэтому политик может потерять должность, цитируют «Дни.ру» издание The Telegraph. В Совфеде спрогнозировали, что Шольц уйдет в отставку до конца конфликта на Украине, передает телеканал 360.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с некоторыми министрами уйдет в отставку к концу года, новое правительство страны возьмет курс на налаживание отношений с РФ. Такое мнение высказал бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Я считаю, что к концу года наш друг Олаф Шольц, его министр экономики мистер Хабек, министр иностранных дел Бербок — все они уйдут. У Германии будет новое правительство», — заявил Макгрегор в интервью Judging Freedom, передает RT. Он предположил, что новое правительство будет стремиться наладить отношения с Россией. По словам Макгрегора, у Германии недостаточно газа, и уровень жизни в стране находится под угрозой. Германия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативное воздействие не на Россию, а на те страны, которые их вводят. Ранее Шольц обвинил Россию в том, что она якобы при помощи ограничения поставок газа использует энергию в качестве оружия. Избиратели осуждают немецкого канцлера за то, что он не обеспечил энергетическую безопасность страны, поэтому политик может потерять должность, цитируют «Дни.ру» издание The Telegraph. В Совфеде спрогнозировали, что Шольц уйдет в отставку до конца конфликта на Украине, передает телеканал 360.