Кремль: Украина убила своих военных

Песков заявил, что украинские войска убили военнопленных в Еленовке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина убила своих военнопленных солдат в Еленовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Белый дом заявил, что якобы готовится фальсификация доказательств, чтобы обвинить Украину в обстреле изолятора с украинскими националистами в Еленовке. «Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома, но совершенно очевидно и доказано, что произошло на самом деле в Еленовке. Пленные, которые там содержались, погибли от рук украинских военных. Кремлю нечего скрывать», — сказал Песков. Также он отметил, что российская сторона предложила ООН и Международному комитету Красного креста провести расследование на месте.

Ранее Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Затем по нему был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.