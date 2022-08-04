Кремль: Украина убила своих военных

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что украинские войска убили военнопленных в Еленовке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина убила своих военнопленных солдат в Еленовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Белый дом заявил, что якобы готовится фальсификация доказательств, чтобы обвинить Украину в обстреле изолятора с украинскими националистами в Еленовке. «Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома, но совершенно очевидно и доказано, что произошло на самом деле в Еленовке. Пленные, которые там содержались, погибли от рук украинских военных. Кремлю нечего скрывать», — сказал Песков. Также он отметил, что российская сторона предложила ООН и Международному комитету Красного креста провести расследование на месте.

Ранее Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Затем по нему был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.

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Украина убила своих военнопленных солдат в Еленовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее Белый дом заявил, что якобы готовится фальсификация доказательств, чтобы обвинить Украину в обстреле изолятора с украинскими националистами в Еленовке. «Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома, но совершенно очевидно и доказано, что произошло на самом деле в Еленовке. Пленные, которые там содержались, погибли от рук украинских военных. Кремлю нечего скрывать», — сказал Песков. Также он отметил, что российская сторона предложила ООН и Международному комитету Красного креста провести расследование на месте. Ранее Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Затем по нему был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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