Поселок в Брянской области атаковали «Точкой-У»

04 августа 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

По Брянской области ударили «Точкой У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поселок в Брянской области атаковали «Точкой-У». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию поселка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса „Точка-У“», — написал он. Богомаз уточнил, что благодаря работе ПВО РФ, заряд был сбит, но его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали два человека. На месте продолжают работать оперативные службы. Ранее Россия ответила на удары по Брянской области. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на обстрел села Сачковичи Климовского района.

Поселок в Брянской области атаковали «Точкой-У». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «По уточненной информации, сегодня со стороны Украины на территорию поселка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса „Точка-У“», — написал он. Богомаз уточнил, что благодаря работе ПВО РФ, заряд был сбит, но его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали два человека. На месте продолжают работать оперативные службы. Ранее Россия ответила на удары по Брянской области. Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на обстрел села Сачковичи Климовского района.