В республике Коми разбился самолет с тремя пассажирами

08 августа 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

На борту самолета находились три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Легкомоторный самолет Cessna разбился около Ухты в республике Коми. Все пассажиры самолета погибли. «Легкомоторный самолет Cessna упал около Ухты при заходе на посадку. Находившиеся на борту трое человек погибли», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. В экстренных службах не стали уточнять детали трагедии. Причины падения самолета устанавливаются.

Легкомоторный самолет Cessna разбился около Ухты в республике Коми. Все пассажиры самолета погибли. «Легкомоторный самолет Cessna упал около Ухты при заходе на посадку. Находившиеся на борту трое человек погибли», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. В экстренных службах не стали уточнять детали трагедии. Причины падения самолета устанавливаются.