В республике Коми разбился самолет с тремя пассажирами

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
На борту самолета находились три человека Фото:

Легкомоторный самолет Cessna разбился около Ухты в республике Коми. Все пассажиры самолета погибли.

«Легкомоторный самолет Cessna упал около Ухты при заходе на посадку. Находившиеся на борту трое человек погибли», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В экстренных службах не стали уточнять детали трагедии. Причины падения самолета устанавливаются.

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Легкомоторный самолет Cessna разбился около Ухты в республике Коми. Все пассажиры самолета погибли. «Легкомоторный самолет Cessna упал около Ухты при заходе на посадку. Находившиеся на борту трое человек погибли», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. В экстренных службах не стали уточнять детали трагедии. Причины падения самолета устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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