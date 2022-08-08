В республике Коми разбился самолет с тремя пассажирами

На борту самолета находились три человека
Легкомоторный самолет Cessna разбился около Ухты в республике Коми. Все пассажиры самолета погибли.
«Легкомоторный самолет Cessna упал около Ухты при заходе на посадку. Находившиеся на борту трое человек погибли», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В экстренных службах не стали уточнять детали трагедии. Причины падения самолета устанавливаются.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»