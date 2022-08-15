Заслуженный учитель РФ: все больше школьников идут учиться домой

16 августа 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Ученики отворачиваются от педагогов, так как те выполняют механические фукнции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Все больше детей в России переводят на домашнее обучение. Происходит это потому, что в российских школах царит непродуктивная атмосфера, где в классах только меньшая часть учеников стремится получать знания на уроках. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. «Мотивированные ученики засели с репетиторами по домам, используя очно-заочное обучение, потому что в школе атмосфера непродуктивная. Мотивированные ученики какой-то смущенной группкой присутствуют в классе среди хулиганов и просто отстраненных людей. И к ним 5-8 человекам обращается педагог, а остальные просто номинально присутствуют в классе, поэтому через модернизацию нужно вернуть педагогику к настоящим смыслам», — сказал Александр Снегуров. По словам специалиста, учитель выполняет стандартизированные функции. «Многие дети отвернулись от педагогики, и это, конечно, драма. Надо возвращать в школу педагогику, настоящие человеческие отношения и личность как педагога, так и ученика. Сейчас уже как-то это размывается. Хоть сейчас лозунги про личность, но в реальности фокусировки нет. Педагог — это что-то такое серийное, стандартизированное. Еще один шаг и можно будет уже робота пригласить, а это недопустимо», — подчеркнул он. Российским школам необходимо перенять опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. С такой инициативой в Госдуму РФ обратились депутаты госсовета Удмуртии. Региональные парламентарии полагают, что труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все больше детей в России переводят на домашнее обучение. Происходит это потому, что в российских школах царит непродуктивная атмосфера, где в классах только меньшая часть учеников стремится получать знания на уроках. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. «Мотивированные ученики засели с репетиторами по домам, используя очно-заочное обучение, потому что в школе атмосфера непродуктивная. Мотивированные ученики какой-то смущенной группкой присутствуют в классе среди хулиганов и просто отстраненных людей. И к ним 5-8 человекам обращается педагог, а остальные просто номинально присутствуют в классе, поэтому через модернизацию нужно вернуть педагогику к настоящим смыслам», — сказал Александр Снегуров. По словам специалиста, учитель выполняет стандартизированные функции. «Многие дети отвернулись от педагогики, и это, конечно, драма. Надо возвращать в школу педагогику, настоящие человеческие отношения и личность как педагога, так и ученика. Сейчас уже как-то это размывается. Хоть сейчас лозунги про личность, но в реальности фокусировки нет. Педагог — это что-то такое серийное, стандартизированное. Еще один шаг и можно будет уже робота пригласить, а это недопустимо», — подчеркнул он. Российским школам необходимо перенять опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. С такой инициативой в Госдуму РФ обратились депутаты госсовета Удмуртии. Региональные парламентарии полагают, что труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности.