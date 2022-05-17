В России предложили вернуть школьную систему из СССР

18 мая 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Российские школьники нуждаются в трудовом воспитании как в СССР, считают депутаты госсовета Удмуртии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским школам необходимо перенять опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. С такой инициативой в Госдуму РФ обратились депутаты госсовета Удмуртии. Депутаты госсовета Удмуртии предложили Госдуме и правительству РФ вернуть в школы трудовое воспитание, сообщает « Коммерсант ». Руководитель фракции Елена Дербилова подчеркнула, что труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности. Удмуртские депутаты привели в пример эффективность советской школы, система которой «прививала любовь к труду, уважение к людям труда, готовность работать в сере материального производства и помогала в профориентации». «К сожалению, последующие реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг», — подчеркнули они. Ранее президент России Владимир Путин предлагал модернизировать систему образования в России, в частности, он отметил, что необходимо создать все условия для раскрытия талантов детей. В Госдуме РФ рассказали о реформах в школьном образовании. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о необходимости обучать предпринимательству в школах. Госдума намерена рассмотреть законопроект о создании «новой пионерии», передает «Национальная служба новостей».

Российским школам необходимо перенять опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. С такой инициативой в Госдуму РФ обратились депутаты госсовета Удмуртии. Депутаты госсовета Удмуртии предложили Госдуме и правительству РФ вернуть в школы трудовое воспитание, сообщает «Коммерсант». Руководитель фракции Елена Дербилова подчеркнула, что труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности. Удмуртские депутаты привели в пример эффективность советской школы, система которой «прививала любовь к труду, уважение к людям труда, готовность работать в сере материального производства и помогала в профориентации». «К сожалению, последующие реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг», — подчеркнули они. Ранее президент России Владимир Путин предлагал модернизировать систему образования в России, в частности, он отметил, что необходимо создать все условия для раскрытия талантов детей. В Госдуме РФ рассказали о реформах в школьном образовании. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о необходимости обучать предпринимательству в школах. Госдума намерена рассмотреть законопроект о создании «новой пионерии», передает «Национальная служба новостей».