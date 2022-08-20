Фигурант по делу нарколога Брюна признал вину

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Клипарт. ЯНАО , оборудование, домашний арест, сэмпл, браслет
Фигурант по делу Брюна отправили под домашний арест, как и самого Брюна Фото:

Фигурант по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна признал вину. Об этом сообщил следователь в Кузьминском суде Москвы.

«Учитывая, что Владимир Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», — передает слова спикера РИА «Новости». Суд отправил фигуранта Якушева под домашний арест до 3 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна также отправили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его задержали в Москве, пишет VSE42.RU.

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Фигурант по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна признал вину. Об этом сообщил следователь в Кузьминском суде Москвы. «Учитывая, что Владимир Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», — передает слова спикера РИА «Новости». Суд отправил фигуранта Якушева под домашний арест до 3 октября. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна также отправили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его задержали в Москве, пишет VSE42.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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