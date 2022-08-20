Фигурант по делу нарколога Брюна признал вину

20 августа 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Фигурант по делу Брюна отправили под домашний арест, как и самого Брюна Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Фигурант по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна признал вину. Об этом сообщил следователь в Кузьминском суде Москвы. «Учитывая, что Владимир Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», — передает слова спикера РИА «Новости». Суд отправил фигуранта Якушева под домашний арест до 3 октября. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна также отправили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его задержали в Москве, пишет VSE42.RU.

Фигурант по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна признал вину. Об этом сообщил следователь в Кузьминском суде Москвы. «Учитывая, что Владимир Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», — передает слова спикера РИА «Новости». Суд отправил фигуранта Якушева под домашний арест до 3 октября. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна также отправили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его задержали в Москве, пишет VSE42.RU.