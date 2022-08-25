Глава МЧС: пожары в рязанских лесах — это диверсия

Глава МЧС назвал причину пожаров в лесах Рязани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В лесах Рязанской области были совершены поджоги, что и привело к масштабным пожарам. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. Есть элементы поджогов», — заявил он в ходе пресс-подхода в Рязани. Его слова передает ТАСС. Площадь пожаров в Рязанской области сейчас составляет почти 15 тысяч га.