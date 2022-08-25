Глава МЧС: пожары в рязанских лесах — это диверсия

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Глава МЧС назвал причину пожаров в лесах Рязани Фото:

В лесах Рязанской области были совершены поджоги, что и привело к масштабным пожарам. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. Есть элементы поджогов», — заявил он в ходе пресс-подхода в Рязани. Его слова передает ТАСС. Площадь пожаров в Рязанской области сейчас составляет почти 15 тысяч га.

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В лесах Рязанской области были совершены поджоги, что и привело к масштабным пожарам. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Мы видим определенные диверсионные моменты. Есть элементы поджогов», — заявил он в ходе пресс-подхода в Рязани. Его слова передает ТАСС. Площадь пожаров в Рязанской области сейчас составляет почти 15 тысяч га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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