Глава МЧС: пожары в рязанских лесах — это диверсия

Глава МЧС назвал причину пожаров в лесах Рязани
В лесах Рязанской области были совершены поджоги, что и привело к масштабным пожарам. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Мы видим определенные диверсионные моменты. Есть элементы поджогов», — заявил он в ходе пресс-подхода в Рязани. Его слова передает ТАСС. Площадь пожаров в Рязанской области сейчас составляет почти 15 тысяч га.
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