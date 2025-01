Британская разведка рассекретила протокол допроса самого известного советского шпиона

The Times: Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР

14 января 2025 в 08:21 Размер текста - 17 +

Легендарный агент разведки Ким Филби накануне своего бегства в СССР в своих признательных показаниях утверждал, что он ни о чем не сожалеет, свидетельствуют данные частично рассекреченной стенограммы допроса члена «Кембриджской пятерки» Филба, проведенного в 1963 году. Стенограмма была обнародована вместе с другими архивными документами британской контрразведки МИ-5. «[Филби] сказал, что, все обдумав, он, вероятно, поступал бы точно так же, если бы ему выпала возможность заново прожить всю свою жизнь», — отмечается в документе. Материалы передает The Times. Допрос вел Николас Эллиотт, друг Филби и его бывший коллега по разведке МИ-6. Встреча проходила в Бейруте, где Филби работал журналистом и продолжал сотрудничество с МИ-6. Эллиотт предлагал ему защиту от судебного преследования в обмен на полные признания, что Филби использовал, чтобы выиграть время для своего побега в СССР. В ходе беседы с Эллиоттом Филби утверждал, что последний раз имел контакты с советской разведкой в 1946 году, несмотря на то, что в реальности связь продолжалась и после этого времени. При прощании с Эллиоттом Филби заверил его в том, что не планирует бегство в СССР, в отличие от другого члена «пятерки» дипломата Гая Берджесса. Тем не менее, спустя 10 дней после этого разговора Филби оставил Ливан на грузовом судне «Долматов», следующем в Одессу. Иностранное издание указывает, что новый комплект разглашенных документов не раскрывает, действовал ли Эллиотт сознательно, позволяя Филби сбежать. В книге приводится предположение о том, что власти в Лондоне могли намеренно отправить Филби в СССР для работы на них как на тройного агента. В материале The Times автор не исключает возможности, что Эллиотт мог способствовать побегу Филби в знак дружбы. Гарольд Адриан Рассел Филби родился в 1912 году в британской Индии. Филби был частью так называемой «Кембриджской пятерки» — группы выпускников Кембриджского университета, вербованных советской внешней разведкой. С 1934 года он начал сотрудничество, сначала работая в The Times, а затем в МИ-6, где в какой-то момент возглавил отдел контрразведки, задачей которого было противодействие советским разведчикам. Во время Второй мировой войны Филби осуществлял миссии в США и Великобритании, продолжая передавать ценные данные советским спецслужбам. После войны, уже в Москве, он работал консультантом и аналитиком по вопросам противодействия западным разведывательным службам.

