Кандидат в шефы Пентагона: от модернизации ядерной триады зависит выживание США

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил о необходимости модернизации ядерной триады США. По его словам, именно ядерное оснащение страны будет способствовать ее выживанию.
«В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады. Мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты», — сказал Хегсет во время слушаний в сенате. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что для Вашингтона должно стать приоритетом отражение потенциальных ядерных атак со стороны других государств. Именно поэтому, считает Хегсет, необходимо модернизировать собственные ядерные силы.
Под ядерной триадой понимаются оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. Эти силы включают в себя три компонента: стратегическая авиация; межконтинентальные баллистические ракеты; атомные подводные ракетоносцы. Именно поэтому термин и зовется триадой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.